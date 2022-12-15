СК завел уголовное дело по факту пожара на заводе в Ангарске Фото: Прокуратура Иркутской области

СК завел уголовное дело по факту пожара на технологической установке промышленной площадки в Ангарске. Жертвами ЧП стали два человека. Еще двое пострадали: один из мужчин от госпитализации отказался, второму врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве. - На место происшествие выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. В ходе следствия изымается техническая документация и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования дела, возбужденного следователями СК.

Напомним, сигнал о случившемся в экстренные службы передали в 6 часов утра 15 декабря. Также специалисты МЧС назвали предварительную причину пожара. Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало происшествия. Последствия пожара на заводе в Ангарске 15 декабря 2022 готовится назвать Роспотребнадзор. Специалисты регионального управления незамедлительно выехали на место случившегося, чтобы взять пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, которые могут быть опасны для местных жителей.