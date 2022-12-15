Число пострадавших при пожаре на промплощадке в Ангарске увеличилось до 5. Фото: Прокуратура Иркутской области

Пожар в Ангарске утром 15 декабря, увы, не обошелся без жертв. На данный момент известно, что погибли двое, несколько человек пострадали.

- Уточненные данные от Минздрава по пострадавшим. Одному проводят лечение в стационаре, еще четыре направлены на амбулаторное лечение, - рассказал в своем официальном Телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Далее. На территории АНХК идет заседание КЧС. Кроме того, в близлежащих домах проведено обследование. Повреждений не выявлено.

Напомним, площадь пожара на промышленной площадке достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Открытый огонь спасатели уже потушили. СУ СКР по региону завел уголовное дело, причиной пожара предварительно назвали загазованность систем технологической установки. Прокуратура Иркутской области контролирует разбирательство.