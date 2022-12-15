Открытый огонь на месте пожара на заводе в Ангарске полностью потушен. Фото: Прокуратура Иркутской области

На месте пожара на промышленной площадке в Ангарске полностью ликвидировали открытое горение. Такую информацию предоставили в МЧС Иркутской области.

- Пожар на площади 2500 квадратных метров ликвидировали в 10.59 по местному времени. Сейчас спасатели ведут проливку и охлаждение установки, а также разбирают строительные конструкции, - сообщили в ведомстве.

После того, как аварийно-восстановительные мероприятия будут полностью окончены, на месте инцидента начнет работать специальная комиссия.

Напомним, что областной Следком завел уголовное дело по факту гибели двух человек во время пожара. Расследование контролирует региональная прокуратура. Свою проверку также организовал Роспотребнадзор Иркутской области. Специалисты ведомства выясняют, есть ли негативные последствия произошедшего ЧП для жителей Ангарска.