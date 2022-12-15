60 машин расчищали улицы Иркутска от снега ночью 15 декабря

На борьбу с сугробами также вышли 200 сотрудников коммунальных служб Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в ночь на 15 декабря на борьбу со снегом вышли 60 единиц техники и 200 человек, по информации администрации города. В первую очередь расчищали магистральные улицы: дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, мосты и путепроводы.

- Активно снег пошел около трех часов ночи. Все службы были готовы и работали в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 14.00. Все это время будем проводить противогололедную обработку дорог и тротуаров, затем приступим к разметанию, - прокомментировал исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

За ночь из города уже вывезли более 1,1 тыс. тонн снега и распределили на главных участках более 600 тонн песко-соляной смеси.

Утром сотрудники муниципальных предприятий «Городская среда» и «Горзеленхоз» также начали убирать снег и мусор на общественных пространствах, в парках и скверах. Там работают 10 технических средств и около 150 человек.

Администрация города просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и обращать особое внимание на работающую технику, чтобы избежать дополнительных сложностей на дорогах. Отметим, что за работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.

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В случае экстренных ситуаций можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.