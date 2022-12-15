В центре Иркутска после замены путей трамваи будут ходить бесшумно Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Иркутска трамвайные пути планируют заменить на более современные. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов на пресс-конференции по итогам года. Он подчеркнул, что это позволит сделать этот вид транспорта бесшумным.

- В план на 2023-2024 годы включили ремонт трамвайных путей и приобретение 10 новых трамваев по проекту «Чистый воздух», - сообщала еще в ноябре на прямом эфире от правительства Иркутской области заместитель мэра Иркутска Татьяна Макарычева.

По предварительным расчетам на эти цели потребуется не менее 15,5 млрд рублей.

Отметим, что в октябре Руслан Болотов выступал с докладом о состоянии электротранспорта в Госдуме. Глава Иркутска в своем выступлении подчеркнул важность комплексного подхода к решению вопросов в этой сфере. Он отметил, что в столице Приангарья в прошлом году троллейбусы и трамваи перевезли 23,5 млн иркутян и гостей города. Это более 50% от общего числа пассажиров общественного транспорта.