Производителя блочно-модульных зданий в Шелехове поддержит Фонд развития промышленности

Предприятию одобрили заем на 19 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На Байкальском электромонтажном заводе в Шелехове модернизируют линию производства металлоконструкций. Предприятию одобрили заем 19 миллионов рублей. Как сообщили в правительстве региона половину стоимости работ профинансирует Фонд развития промышленности Иркутской области (ФРП).

- В условиях санкций спрос на продукцию российского производства во всех сферах растет. Это подталкивает предприятия модернизироваться, покупать новое оборудование. Сделать это только за счет своих средств зачастую непросто, поэтому для поддержки предприятий в Иркутской области работает Фонд развития промышленности, - рассказал первый заместитель председателя областного правительства Руслан Ситников.

Завод получит заем по программе «Проекты развития». Она позволяет оформить кредит по льготной ставке: 1% годовых на первые три года и 3% на последующие два. Софинансирование проекта со стороны ФРП поможет предприятию приобрести установку лазерной резки и листогибочный пресс. Благодаря этому предприятие в свою очередь увеличит налоговые отчисления. В период до 2027 года они превысят 30 миллионов рублей.

Как пояснила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко, новое оборудование позволит нарастить объемы производства конструкций, которые проще и дешевле в изготовлении, чем объекты капитального строительства. А главное, что сырье и комплектующие - российского производства.