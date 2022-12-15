МЧС: на Байкале ветер может усилиться до 36 метров в секунду Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В четверг, 15 декабря, и до 8 утра 16 декабря по средней части озера Байкал ожидается очень сильный западный и северо-западный ветер. Его скорость может достигать 31-36 метров в секунду, сообщили в МЧС Иркутской области со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, в Иркутске будет переменная облачность. Возможен небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, но порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура ночью до -24градусов, днем -14,-16.

По области погода будет отличаться только показаниями термометров: ночью -24,-29 градусов, при прояснении температура может опускаться до -34,-39.Возможны метели.

Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает жителей Приангарья соблюдать меры личной безопасности. Не выезжать на отдых на природу, отложить турпоходы и дальние поездки.