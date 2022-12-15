70-летний водитель погиб в ДТП с иномаркой около Александровского тракта

Полиция начала проверку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской районе 15 декабря около Александровского тракта столкнулись Honda Stream и Toyota Harrier. По неустановленной пока причине первый автомобиль выехал на встречную полосу и "лоб в лоб" столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает МВД Иркутской области.

- В результате дорожного происшествия 70-летний водитель универсала скончался на месте ДТП. Его 70-летняя пассажирка и 52-летний водитель второго авто госпитализированы, - рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Только после этого можно будет установить степень ответственности каждого из участников автоаварии.

Ранее "КП-Иркутск" писала о главном происшествии 15 декабря: пожаре на промплощадке в Ангарске. Ранним утром произошел взрыв, после которого огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров. Погибли два человека.

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