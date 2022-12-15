Пожар на площадке АНХК полностью ликвидировали спасатели Иркутской области

Площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров Фото: Прокуратура Иркутской области

Пожар на промплощадке нефтехимической компании в Ангарске полностью ликвидировали. Сейчас специалисты продолжают работу на территории предприятия, исследуют причиненный ущерб и проводят проверку. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

- С 11 утра и до настоящего времени пожарные проливают и охлаждают установки, разбирают строительные конструкции. Важный вопрос, который сейчас должен быть решен - это помощь пострадавшим и семьям погибших во время пожара на АНХК, - заявил Кобзев.

Как известно, в пожаре, который возник после взрыва, пострадали 5 человек, еще 2 человека погибли. Организацией похорон займется руководство предприятия.

Что произошло в Ангарске 15 декабря можно прочитать в нашем материале. Жители ближайших городов почувствовали взрывную волну и подумали, что произошло очередное землетрясение.