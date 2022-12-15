Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко победила в конкурсе от ЗС

Победителям в номинациях вручили цветы и благодарности

15 декабря Законодательное собрание Иркутской области подвело итоги конкурса парламентских журналистов. Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко стала лучшей в номинации «Лучший журналистский видео- и радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ».

- Победители определены в десяти номинациях конкурса: пять из них - среди областных печатных сетевых и электронных средств массовой информации, две - среди районных и три – для всех видов СМИ. Кроме того, эксперты определили еще десять номинантов для поощрения специальными призами, - объяснили в Заксобрании региона.

При выборе победителей рассматривали их материалы за 2021 год. Победителям вручили дипломы, цветы в торжественной обстановке. Депутаты сказали журналистам много хороших слов, отметили важность и значимость их работы.

Победителям в номинациях вручили цветы и благодарности

А заместитель редактора по газете Яна Лисина стала победителем в специальной номинации за профессионализм и многолетнее сотрудничество, а также за активную жизненную позицию. Яна Лисина тоже не в первый раз добивается высот на журналистском поприще, в том числе с тесным взаимодействием с Заксобранием Иркутской области.

Яна Лисина стала победителем в специальной номинации за многолетнее сотрудничество

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