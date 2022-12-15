Продукты для оливье в «Слате» в Иркутске подешевели по сравнению с прошлым годом. Фото: ООО «МАЯК»

До Нового года осталось всего две недели! Многие уже продумывают праздничное меню и закупают деликатесы. Придётся ли в этом году отказаться от привычных блюд? В “Слате” собрали данные об изменениях цен на традиционные новогодние угощения.

- Мы сопоставили корзину продуктов для салатов с прошлым годом, - рассказала коммерческий директор торговой сети “Слата” Ирина Берсенева. - Для “Оливье” наши покупатели смогут приобрести общий набор даже дешевле, чем в прошлом году. Всё за счет овощей, которые нынче стоят в два раза дешевле, и сниженного ценового предложения на яйца. Сельдь под шубой - аналогично: ценовое снижение на овощи компенсирует изменение цены на сельдь, общий рост составил порядка 5%.

Подешевел в этом году и главный фрукт зимы - мандарины.

- В ноябре мы отметили всплеск продаж цитрусовых, - отметила Ирина Берсенева. - Существенно выросли продажи мандаринов из КНР, а цены, в целом, ниже, чем в прошлом году, на 6%.

Останутся на столах сибиряков и любимые напитки. Хотя некоторые иностранные бренды в дефиците, их успешно заменяют российские. Причём стоимость отечественных игристых вин практически не изменились.

Рост цен на мясо и мясную продукцию составил 10%, а вот горбуша подорожала примерно на 15% из-за низкого улова. Впрочем, в этих категориях главное внимательно следить за акциями - ещё есть время выбрать удачный день для покупки. Зато насчёт красной икры можно не беспокоиться: торговой сети “Слата” удалось сохранить акционную цену на уровне прошлого года.

Среди лидеров по изменению стоимости оказались кондитерские изделия и сладкие подарки. Однако в сети «Слата» подобрали варианты по привычным ценам. Например, наибольшим спросом пользуется новогодний подарок «Символ» по цене 99,99 руб.