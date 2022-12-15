Об ураганном ветре на Байкале 15 и 16 декабря предупредило МЧС Иркутской области

15 и 16 декабря ветер будет очень сильным, до 36 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС Иркутской области предупредили жителей и гостей региона об ураганном ветре на озере Байкал. 15 и 16 декабря ветер будет очень сильным, до 36 метров в секунду - по шкале Бофорта, это уже ураган. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Сегодня и завтра местами по средней части озера Байкал ожидается очень сильный западный, северо-западный ветер 31-36 метров в секунду, - рассказали спасатели.

Они предупредили о необходимости соблюдать технику безопасности. Такой сильный ветер может запросто снести человека с ног, повалить дерево или оборвать провода ЛЭП. Сибирякам и туристам нельзя сейчас планировать отдых на природе, необходимо отложить любые походы. Дальние поездки - тоже. Боковой ветер очень сильно влияет на управляемость автомобиля.