27 инициативных проектов жителей реализуют в 2023 году в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завершен конкурсный отбор инициативных проектов от жителей Иркутска, которые будут профинансированы из областного бюджета в следующем году.

Для участия в конкурсе в городскую администрацию поступило 110 проектов от жителей и общественных организаций. На городской конференции их обсуждали 297 делегатов. Затем муниципальная комиссия под председательством первого заместителя мэра Андрея Южакова составила городской рейтинг, в который вошли 40 лучших проектов. Из них министерство экономического развития и промышленности Иркутской области выбрало 27.

– Впервые иркутянам предоставлена возможность получить областное финансирование до двух миллионов рублей на воплощение своих замыслов. Инициативное бюджетирование – новый механизм, позволяющий жителям самостоятельно определять приоритеты развития города, – отметил глава столицы Приангарья Руслан Болотов. – Не все проекты, прошедшие отбор на уровне Иркутска, вошли в число победителей регионального этапа. Авторы могут попробовать силы в следующем году или принять участие в наших программах, таких как «Народные инициативы».

КОНКРЕТНО

Поддержку получат следующие инициативные проекты:

1. Замена игрового оборудования детской площадки на набережной реки Ангары (напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 74).

2. Освещение и архитектурная подсветка зелёной зоны по улице Ленина на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского.

3. Устройство нового покрытия из резинопола на детской площадке, расположенной на острове Конный.

4. Освещение и архитектурная подсветка Сквера Пограничников на пересечении улиц Чкалова и 5-й Армии.

5. Освещение и архитектурная подсветка Сквера у памятника Горького на пересечении улиц Ленина и Горького.

6. Замена игровых элементов на детской площадке, расположенной на острове Конный.

7. Фестиваль кузнечного мастерства.

8. Устройство ледового катка на сквере им. Кирова, приуроченное к празднованию Нового 2023 года.

9. Приобретение торгового оборудования для организации торговли на праздничных и сезонных ярмарках.

10. Установка фонтана на территории центрального рынка города Иркутска.

11. Создание постоянно действующей экспозиции «Иркутск промышленный».

12. Устройство скейт-парка в мкр. Синюшина гора.

13. Устройство нового покрытия из резинопола, замена детских игровых элементов в сквере, расположенном на ул. Байкальская (напротив здания по адресу: ул. Байкальская 251 Б).

14. Приобретение ткани для пошива костюмов ансамбля русской песни «Маков цвет».

15. Фестиваль «Алые паруса Иркутска».

16. Автогородок для детей (обустройство детского автогородка с установкой оборудования для обучения детей правилам дорожного движения, соблюдения правил безопасности на дороге).

17. Создание многофункционального центра для формирования информационных компетенций молодого поколения.

18. Организация и оснащение проведения «Спортивной школьной лиги г. Иркутска по настольному теннису».

19. Безопасная прогулка для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18.

20. Встречи у фонтана – реконструкция фонтана на территории «Дома Европы».

21. Устройство основания, покрытия из резинопола, установка спортивного оборудования (тренажеры) на спортивной площадке в Пади Долгой, расположенной в микрорайоне Первомайский (напротив дома по адресу: мкр. Первомайский, 12а).

22. Сухой дом для «Золотого Мустанга» (ремонт крыши конюшни и гаража конно-спортивного клуба «Золотой Мустанг»).

23. Проект по военно-спортивной подготовке молодежи допризывного и призывного возраста «ГОТОВы».

24. Благоустройство спортивной площадки в пос. Кирова г. Иркутска на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 29.

25. Инициативный проект «Радуга детства» – благоустройство территории школы № 2.

26. Детям – безопасное и счастливое детство! – благоустройство территории детского сада № 186 и центра образования № 47.

27. «Нашим Детям»: обновление оборудования на групповых прогулочных участках МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176 с целью развития здоровьесберегающей среды для детей дошкольного возраста».