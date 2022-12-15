27 инициативных проектов жителей реализуют в 2023 году в Иркутске.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Завершен конкурсный отбор инициативных проектов от жителей Иркутска, которые будут профинансированы из областного бюджета в следующем году.
Для участия в конкурсе в городскую администрацию поступило 110 проектов от жителей и общественных организаций. На городской конференции их обсуждали 297 делегатов. Затем муниципальная комиссия под председательством первого заместителя мэра Андрея Южакова составила городской рейтинг, в который вошли 40 лучших проектов. Из них министерство экономического развития и промышленности Иркутской области выбрало 27.
– Впервые иркутянам предоставлена возможность получить областное финансирование до двух миллионов рублей на воплощение своих замыслов. Инициативное бюджетирование – новый механизм, позволяющий жителям самостоятельно определять приоритеты развития города, – отметил глава столицы Приангарья Руслан Болотов. – Не все проекты, прошедшие отбор на уровне Иркутска, вошли в число победителей регионального этапа. Авторы могут попробовать силы в следующем году или принять участие в наших программах, таких как «Народные инициативы».
КОНКРЕТНО
Поддержку получат следующие инициативные проекты:
1. Замена игрового оборудования детской площадки на набережной реки Ангары (напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 74).
2. Освещение и архитектурная подсветка зелёной зоны по улице Ленина на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского.
3. Устройство нового покрытия из резинопола на детской площадке, расположенной на острове Конный.
4. Освещение и архитектурная подсветка Сквера Пограничников на пересечении улиц Чкалова и 5-й Армии.
5. Освещение и архитектурная подсветка Сквера у памятника Горького на пересечении улиц Ленина и Горького.
6. Замена игровых элементов на детской площадке, расположенной на острове Конный.
7. Фестиваль кузнечного мастерства.
8. Устройство ледового катка на сквере им. Кирова, приуроченное к празднованию Нового 2023 года.
9. Приобретение торгового оборудования для организации торговли на праздничных и сезонных ярмарках.
10. Установка фонтана на территории центрального рынка города Иркутска.
11. Создание постоянно действующей экспозиции «Иркутск промышленный».
12. Устройство скейт-парка в мкр. Синюшина гора.
13. Устройство нового покрытия из резинопола, замена детских игровых элементов в сквере, расположенном на ул. Байкальская (напротив здания по адресу: ул. Байкальская 251 Б).
14. Приобретение ткани для пошива костюмов ансамбля русской песни «Маков цвет».
15. Фестиваль «Алые паруса Иркутска».
16. Автогородок для детей (обустройство детского автогородка с установкой оборудования для обучения детей правилам дорожного движения, соблюдения правил безопасности на дороге).
17. Создание многофункционального центра для формирования информационных компетенций молодого поколения.
18. Организация и оснащение проведения «Спортивной школьной лиги г. Иркутска по настольному теннису».
19. Безопасная прогулка для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18.
20. Встречи у фонтана – реконструкция фонтана на территории «Дома Европы».
21. Устройство основания, покрытия из резинопола, установка спортивного оборудования (тренажеры) на спортивной площадке в Пади Долгой, расположенной в микрорайоне Первомайский (напротив дома по адресу: мкр. Первомайский, 12а).
22. Сухой дом для «Золотого Мустанга» (ремонт крыши конюшни и гаража конно-спортивного клуба «Золотой Мустанг»).
23. Проект по военно-спортивной подготовке молодежи допризывного и призывного возраста «ГОТОВы».
24. Благоустройство спортивной площадки в пос. Кирова г. Иркутска на территории МБОУ г. Иркутска СОШ № 29.
25. Инициативный проект «Радуга детства» – благоустройство территории школы № 2.
26. Детям – безопасное и счастливое детство! – благоустройство территории детского сада № 186 и центра образования № 47.
27. «Нашим Детям»: обновление оборудования на групповых прогулочных участках МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176 с целью развития здоровьесберегающей среды для детей дошкольного возраста».