Похитителя майнингового оборудования у своего знакомого задержали в Иркутской области

Теперь горе-вору грозит до 6 лет колонии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутской области нашла и задержала сибиряка, который украл у своего знакомого несколько установок для майнинга. Кража произошла в апреле 2022 года в Октябрьском районе. Ущерб владельцу майнингового оборудования оценили в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- Как установили следователи, злоумышленник в ночное время по водосточной трубе многоквартирного дома поднялся до второго этажа, залез на балкон, откуда похитил устройства, - рассказали в ведомстве.

Теперь горе-вору грозит до 6 лет колонии. Его обвинили по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", прокуратура уже отправила дело в Октябрьский районный суд.

Ранее "КП-Иркутск" писала о первокласснице, которая спасла свою подругу от педофила. Она случайно застала, как мужчина скрутил девочку, взяла камень и закричала: "Слезь с Иры, а то ударю!".

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