Роспотребнадзор Иркутской области: опасности в воздухе после пожара в Ангарске нет

Угрозы для населения нет. Концентрация вредных веществ в пределах нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске проверили состояние воздуха после крупного пожара на территории Ангарского нефтехимического комплекса. Специалисты начали проверку сразу после локализации огня. По их словам, угрозы для здоровья местных жителей нет, об этом сообщает Роспотребнадзор Иркутской области.

- По результатам повторно проведенных исследований атмосферного воздуха в Ангарске на территории ближайшей жилой застройки превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зарегистрировано. Угрозы для населения нет. Концентрация вредных веществ в пределах нормы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, пожар на промплощадке в Ангарске достиг 2,5 тысячи квадратных метров, потребовался целый день, чтобы его потушить полностью. Появление огня спровоцировал взрыв - он был такой силой, что взрывную волну почувствовали в других городах и приняли ее за землетрясение.