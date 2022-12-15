Тринадцать спортивных площадок оборудовали за счет “депутатских фондов” в этом году в Иркутске

13 спортплощадок появилось в Иркутске за счёт "депутатских фондов". Фото: предоставлено пресс-службой Думы Иркутска.

Каждый депутат Думы Иркутска имеет возможность распорядиться определенной суммой из городского бюджета. В этом году она составила по 11 млн рублей на каждого - всего 385 млн рублей. Их народные избранники могли направить на решение самых насущных вопросов в своих округах. В частности, на оборудование спортплощадок. На эти цели было направлено 22 млн рублей. В результате в разных районах города появилось 13 новых плоскостных спортивных сооружений.

Четыре универсальных спортивных площадки появились по адресам: ул. Ярославского, 290 (избирательный округ №5 депутата Леонида Усова), ул. Сурикова, 20 (избирательный округ №19 депутата Сергея Юдина), ул. Северная, 46А (избирательный округ №21 депутата Юрия Коренева) и ул. Калинина, 15/1 (избирательный округ №32 депутата Александра Сафронова).

– В этом году завершился второй этап благоустройства спортивного объекта на улице Калинина. Волейбольная сетка, кольца для баскетбольного мяча, покрытие резинополом, специальный забор. В прошлом году здесь поставили воркаут площадку. На следующий год продолжим: необходимо благоустроить прилегающую территорию, установить ворота для мини футбола, новые дорожки и освещение, – рассказал депутат Думы Иркутска по избирательному округу №32 Александр Сафронов. – Благоустройство площадок выполнено за счет средств «депутатского фонда», а работы по содержанию взяла на себя администрация города.

Шесть площадок общефизической подготовки с тренажерами появились на ул. Рябикова, 19А (избирательный округ №25 депутата Евгения Шеломенцева), ул. Трилиссера, 107 (избирательный округ №17 депутата Александра Перевалова), бульваре Постышева, 27А (избирательный округ №12 депутата Александра Друзенко), ул. Губернатора Трескина, 19В (избирательный округ №21 депутата Юрия Коренева), в микрорайоне Топкинский, 56 (избирательный округ №21 депутата Юрия Коренева) и микрорайоне Приморский, 35 (избирательный округ №34 депутата Михаила Корнева).

Три площадки с турниками обустроили на ул. Левый берег Каи, 76 (избирательный округ №29 депутата Ольги Клевцовой), ул. Цветочная, 36 (избирательный округ №29 депутата Ольги Клевцовой), ул. Лопатина, 51 (избирательный округ №10 депутата Максима Булдакова).

Ещё 850 тысяч рублей потрачено на ремонт уже работающих площадок: депутат Алексей Грешилов направил финансирование на обустройство основания хоккейного корта на ул. Советская, 176, а депутат Алексей Колмаков – на устройство асфальтобетонного основания с покрытием из резиновой крошки на универсальной спортивной площадке 22х16 метров по ул. Достоевского, 14.