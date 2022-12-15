1,5 млрд рублей выделят на строительство и содержание соцобъектов в Иркутске в 2023 году

9,7 млрд рублей направят на зарплаты бюджетникам Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Глава администрации Иркутска Руслан Болотов рассказал о строительстве социально-значимых объектов в городе в 2023 году. На это выделят деньги из местного бюджета. По словам политика, во время формирования расходов казны, делали акцент на поддержке населения. Об этом сообщает WEACOM.RU.

- Более половины расходов направим на образование, культуру, спорт и здравоохранение, а также социальную политику. 45% от всей суммы предусмотрены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, большую часть из них традиционно занимает сфера образования, - заявил Болотов.

Таким образом, 1,5 миллиарда рублей направят на строительство и ремонт социальных объектов. В 2023 году закончат строительство отдельных учебных блоков школ № 53, 57 и 75 и реконструкцию бывшего кинотеатра «Марат». Всего в работе находятся 22 объекта образования, культуры и спорта.

3,3 миллиарда выделят на дорожные работы, а 9,7 миллиардов потребуются для выплаты зарплат сотрудникам муниципальных организаций.