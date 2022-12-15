Двух братьев и их знакомого из Ангарска осудят за вырубку леса на 18 млн рублей

Группа лесников орудовала с 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ангарске осудят трех сибиряков, которые занимались черным лесничеством: они незаконно вырубали лес и хотели его продать. В 2020 году они начали свой "бизнес", но после их поймали и задержали. Теперь они ответят за нарушения закона в суде. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

- В 2020 году один из обвиняемых с целью нелегальной заготовки лесных насаждений под видом договора на расчистку от поросли территории СНТ «Таежное» Ангарского городского округа привлек брата и своего знакомого, обладающего навыками лесозаготовки, - рассказали в ведомстве.

Лидер группы предоставил технику, трактор, погрузчик, организовал деревьев на пункты приема. Он и понесет наибольшую ответственность за преступление. К тому же, ущерб оказался не маленький - 18 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинение и передала дело в суд. Там его рассмотрят по существу и вынесут приговор.

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