Детскую поликлинику за 14 млн рублей построят в Нукутском районе в 2023 году

Возведение начнут в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Новонукутском в Иркутской области построят новую детскую поликлинику. Соответствующее поручение дал губернатор региона Игорь Кобзев. Сейчас поликлиника находится в старом здании, которое признали аварийным. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Средства на проектирование детской поликлиники в Нукутском районе предусмотрены в бюджете Иркутской области на 2023 год. Сумма составляет 14 млн рублей, - заявил заместитель губернатора, руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

До этого учреждение могло принять только 30 посетителей в смену, теперь их количество увеличат до ста. Сейчас комиссия принимает решение о месте строительства поликлиники, уже осмотрели три земельных участка. Пока что наиболее удачный - тот, что находится рядом со взрослой поликлиникой. Здесь уже проложены инженерные сети.