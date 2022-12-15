Жители Читы решили собрать более 100 новогодних подарков для участников спецоперации

Посылки уже поедут в зону действия СВО 18 декабря. Фото: стоп-кадр видеосюжета телеканала "Забайкалье"

Сотрудники Дворца пионеров решили собрать более ста новогодних подарков для участников специальной военной операции. Теплые стельки, носки, шапки. конфеты и сувениры - все это упаковали для отправки в зону действия СВО. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Не останутся без подарков и те, которые лежат сегодня в читинском госпитале, для них работники Дворца пионеров приготовили поделки, сделанные руками детей, - рассказали корреспонденты канала.

Когда соберут достаточное количество подарков, упакуют их и отправят уже 18 декабря. В каждом подарке есть частичка семейного тепла, которое жители Читы хотят передать военным в непростое время.

Напомним, в Забайкальском крае дети продолжают писать письма для участников спецоперации, подбадривая их и заверяя, что они гордятся защитниками нашей страны.