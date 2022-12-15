Пассажиропоток в аэропорте Иркутска к концу 2022 года достиг 2,5 млн человек

Событие отпраздновали прямо в аэропорту. Фото: международный аэропорт Иркутска

Международный аэропорт Иркутска встретил своего 2,5 миллионного пассажира - впервые за свою постсоветскую историю. 15 декабря организация отметила это событие. Обладательницей звания почетного пассажира 2022 года стала девушка Анна, которая летела на день рождения к своей подруге в Южно-Сахалинск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- В подарок от предприятия гостья получила пятикратное бесплатное обслуживание в VIP-зале аэропорта с возможностью провести с собой 1 члена семьи, воспользоваться сертификатом можно в течение 2023 года, - рассказали сотрудники воздушной гавани.

Каждый год аэропорт принимает около 2 миллионов человек, это тоже является плотным пассажиропотоком, который непросто обслужить. В день на рейсы регистрируются около 7 тысяч человек. В организации прогнозируют: за несколько следующих лет получится установить новый показатель в 3 миллиона человек.

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