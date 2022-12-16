Новые парки и скверы появятся в Иркутске в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

План по благоустройству общественных территорий Иркутска на 2023 год полностью готов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города. После того, как будут завершены уже начатые работы на объектах, создадут новые пространства для отдыха, в том числе парк «Патриот» в районе улицы Ширямова, сквер в микрорайоне Приморский и спорт-парк на берегу Ушаковки.

– Планируем продолжить благоустройство Курсантской аллеи. Сегодня на участке бывшего военного городка идет строительство Суворовского училища, - отметил градоначальник. - И со стороны муниципалитета мы делаем все необходимое, чтобы привести территорию в порядок.

Также в следующем году реконструируют еще около шести гектаров Комсомольского парка, благоустроят Русско-амурский мемориальный комплекс, продолжатся работы в микрорайоне Топкинский.

Чтобы избежать случаев вандализма в каждом общественном пространстве запланирована установка камер видеонаблюдения.

Напомним, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию, которая сложилась на территории промплощадки в Ангарске 15 декабря. Семьям пострадавших и погибших окажут помощь, а организацией похорон займется руководство предприятия. Он принес соболезнования родственникам погибших рабочих предприятия.

Будет благоустроен Русско-амурский мемориальный комплекс, создан парк «Патриот» в районе улицы Ширямова. Кроме того, продолжатся работы в микрорайоне Топкинский. На берегу реки Ушаковки в районе улицы Братская, 2/2 появится спорт-парк, у дома № 35 в микрорайоне Приморский – сквер.

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