Мужчина погиб при пожаре на чердаке девятиэтажки в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС устанавливают личность погибшего на пожаре. Его тело обнаружили на чердаке девятиэтажки утром 15 декабря. Жильцы панельного дома на улице Лермонтова вызвали спасателей из-за распространения в подъезде дыма. Оказалось, что запах гари идет из чердачного помещения. Внутри на полу тлел матрас, на котором лежало бездыханное тело мужчины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Личность человека и его социальное положение устанавливаются, - отметили в ведомстве.

Причиной пожара, который привел к трагедии, стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, число пострадавших при пожаре на промплощадке в Ангарске 15 декабря 2022 увеличилось до пяти человек. За состоянием мужчины, получившим черепно-мозговую травму, следят врачи медсанчасти № 36. Остальных работников предприятия направили на амбулаторное лечение. Руководство АНХК, а также власти региона пообещали оказать семьям двух погибших всю необходимую помощь. Создана комиссия по выяснению причин случившегося

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