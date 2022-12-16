Более 11,5 млн рублей украли телефонные мошенники у жителей Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Телефонные мошенники вновь бьют собственные рекорды. На этот раз за 24 часа преступникам удалось нажиться на 16 доверчивых жителях Приангарья. Их «улов» за сутки составил более 11,5 миллионов рублей. Пpи этoм в aбcoлютнoм бoльшинcтвe cлyчaeв злoyмышлeнники иcпoльзoвaли «клaccичecкиe» лeгeнды, o кoтopыx нeoднoкpaтнo пpeдyпpeждaли coтpyдники пoлиции, пpeдcтaвитeли бaнкoв и CMИ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, накануне 42-летней иркутянке позвонили на сотовый телефон, - рассказали в ведомстве. - В процессе разговора мужчина сообщил женщине о попытке оформления кредита на ее имя неизвестными лицами. Лжесотрудник банка, завладев доверием провизора, в максимально кратчайшее время потребовал оформить на себя кредит, после чего перевести денежные средства на «безопасный счет».

Так, поверив словам незнакомца, провизор осталась у разбитого корыта. Теперь ей предстоит разбираться с долгами на 7 миллионов рублей. В Иркутске жертвами аферистов накануне стали сварщик и гардеробщица. У них обманом выкрали больше 2,5 млн рублей.