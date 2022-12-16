Иркутские врачи спасли новорожденного со сложным пороком сердца

Спасти ребенка помогла гибридная операция с применением современного оборудования. Фото: Минздрав Иркутской области

В Иркутской областной клинической больнице сделали операцию малышу, который родился со сложным врожденным пороком сердца. Ситуацию осложняло и то, что вес новорожденного всего 2,5 кг. Операцию сделали врачи кардиохирургического отделения №2, рассказали в региональном Минздраве.

- Эта операция - впервые выполненное в Иркутской области гибридное вмешательство новорожденному ребенку с низкой массой тела. Таких операций в мире выполняется очень мало. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды специалистов областной клинической больницы малыш получил шанс на жизнь и возможность в дальнейшем получить этапную коррекцию врожденного порока сердца, - подчеркнул главврач этого медучреждения Петр Дудин.

Отметим, что при таком пороке сердца кровь насыщается кислородом недостаточно. Поэтому проведение радикальной коррекции невозможно. Таких пациентов оперируют несколько раз в течение жизни. В данном случае из-за небольшого веса малыша спасти его можно было, только сделав гибридную операцию.

Сейчас маленький пациент находится в отделении анестезиологии-реанимации №2. Его наблюдают сразу несколько высокопрофессиональных специалистов медучреждения. Состояние ребенка стабильное. Вскоре его могут перевести в кардиохирургическое отделение.

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