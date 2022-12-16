Часть домов в квартале Стрижи остались без света из-за аварии в Иркутске Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В 11:40 16 декабря без света остались жители части домов в квартале Стрижи, который располагается в Маркова. Об этом сообщают в пресс-службе компании Иркутские электросети.

- Бригадами Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины отключения, - отмечают в соцсетях компании. - Ориентировочное время восстановления электроснабжения 16:00 (Ирк).

Напомним, телефонные мошенники вновь побили собственный рекорд. На этот раз за 24 часа преступникам удалось нажиться на 16 доверчивых жителях Приангарья. Их «улов» за сутки составил более 11,5 миллионов рублей. Больше всех денег потеряла женщина - провизор.