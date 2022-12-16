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НовостиОбщество16 декабря 2022 4:51

Зимний туристический сезон откроется на Байкале 17 декабря

Праздничные мероприятия пройдут в Слюдянском районе
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Зимний туристический сезон откроется на Байкале 17 декабря

Зимний туристический сезон откроется на Байкале 17 декабря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области 17 декабря пройдут мероприятия, посвященные началу зимнего туристического сезона на Байкале. Его откроет фестиваль SNOW ENERGY FEST в Слюдянском районе, сообщили в региональном Агентстве по туризму.

- На трассах курорта «Гора Соболиная» будет организован массовый спуск любителей горнолыжного отдыха. Для жителей города Байкальска и гостей фестиваля выступит музыкальный коллектив «Mary Pike». Для детей подготовлена анимационная программа, - рассказали в Агентстве по туризму Иркутской области

Участники праздничных мероприятий также смогут поучаствовать в конкурсах и флешмобах. Организаторы фестиваля разыграют подарки от партнеров и раздадут гастросувениры. Все желающие посмотрят шоу райдеров, лазерное и фаер шоу.

В фотозоне можно будет сделать отличные снимки с ростовыми куклами.

Все мероприятия будут проходить на центральной площади БГК с 12.00 до 18.00.