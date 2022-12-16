За сутки в Иркутске выпало более 10 % от месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 300 тонн выпавшего снега вывезли с улиц Иркутска за сутки. Использовано около 1000 тонн противогололедного материала. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города со ссылкой на исполняющего обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василия Ефремова.

- Работа в дневное время 15 декабря осложнялась непрерывными осадками, - отметил глава предприятия. - Основные силы были направлены на разметание снега с дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта и заездных карманов, пешеходных переходов и противогололедную обработку. На работах было задействовано около 100 единиц специализированной и вспомогательной техники, более 200 человек.

2 мм осадков выпало в областном центре накануне – это более 10 % от месячной нормы. Синоптики предупреждают иркутян, в ночь на 17 декабря ожидаются сильные осадки.

Напомним, в Иркутской области 17 декабря пройдут мероприятия, посвященные началу зимнего туристического сезона на Байкале. Его откроет фестиваль SNOW ENERGY FEST в Слюдянском районе. Участники праздничных мероприятий также смогут поучаствовать в конкурсах и флешмобах. Все мероприятия будут проходить на центральной площади БГК с 12.00 до 18.00.