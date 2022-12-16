Жителю Иркутской области, по чьей вине чуть не утонули 8 человек, вынесли приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольхонский районный суд вынес приговор жителю Иркутской области, по вине которого летом могли погибнуть 8 туристов. Мужчина повез их на экскурсию по Байкалу на самодельном катамаране. Плавсредство по дороге развалилось. Люди оказались в воде.

- Суд посчитал достаточными доказательства, собранные Иркутским следственным отделом на транспорте, и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). И назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, - сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Напомним, 17 августа 2022 года подсудимый отправился на прогулку по озеру Байкал на самодельном катамаране. И взял с собой 8 туристов, которые оплатили поездку вдоль юго-восточного берега острова Ольхон.

Но это маломерное судно во время поездки распалось на части. Его пассажиры оказались в озере.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Но приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Слезь с Иры, а то ударю!»: Первоклассница спасла подругу от педофила и решила стать следователем. Первоклассницу из Иркутской области наградили медалью СК за спасение подруги. (подробности)

Худеющий мэр, депутаты-близнецы и мэр-домохозяйка: шесть необычных политиков Иркутской области. Рассказываем о политических деятелях, которым удивляется регион. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08