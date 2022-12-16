Гендиректора культурно-спортивного комплекса осудят за служебный подлог в Иркутском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутском районе завершено расследование дела руководительницу культурно-спортивного комплекса, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, в 2020 году женщина заключила контракт на строительство оздоровительного комплекса и приняла готовую работу, но фактически подрядчик не поставил спортивное и медицинское оборудование, оплаченное за счет бюджетных средств. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СКР.

- На основании подложной документации в пользу поставщика произведена оплата в соответствии с контрактными обязательствами, - отмечают в ведомствах. - С целью избежать негативных последствий злоумышленница заключила с подрядной организацией фиктивный договор хранения оборудования.

Как итог: бюджету Иркутской области был причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей, а также нарушены охраняемые законом интересы государства, направленные на достижение целей и задач национального проекта "Демография".

Напомним, в 2023 году из федерального бюджета выделят 5 млрд рублей на развитие Байкальска. Средства пойдут на экологические мероприятия, создание рабочих мест и комфортной среды для жителей города. Помимо этого, две важные задачи решают в рамках нацпроекта «Экология». Это ликвидация накопленного вреда от БЦБК и строительство четырех очистных сооружений. Как пояснила Виктория Абрамченко, по всем трем объектам, которые представляют накопленный вред, проведены изыскания.

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