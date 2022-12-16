Паромная переправа на Ольхон не работает из-за непогоды 16 декабря

Фото: Андрей Верещагин, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Оба парома не будут выполнят рейсы к острову Ольхон в ближайшие сутки. Пролив сковывает лед, также ситуацию осложняет штормовой ветер. Сотрудникам компании с каждым днем все сложнее освобождать корпуса судом ото льда. Как долго это продлится, неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Администраторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» просят туристов, планирующих свой отдых в ближайшие дни на острове Ольхон, учесть складывающуюся ситуацию и при необходимости скорректировать свои планы, - отметили в нацпарке.

Напомним, в Иркутской области 17 декабря пройдут мероприятия, посвященные началу зимнего туристического сезона на Байкале. Его откроет фестиваль SNOW ENERGY FEST в Слюдянском районе. Все желающие посмотрят шоу райдеров, лазерное и фаер шоу.

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