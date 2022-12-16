Депутаты ЗакСобрания Иркутской области наградили победителей журналистского конкурса

Награды победителям и лауреатам конкурса на лучшие журналистские материалы о работе областного парламента вручили депутаты ЗакСобрания. Участникам конкурса стали корреспонденты, фотографы и видеооператоры СМИ Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Братска, Усть-Илимска, Тулуна, Тайшета, Усть-Ордынского Бурятского округа, Свирска, Заларинского, Качугского и Нижнеудинского районов.

По итогам 2021 года победительницей конкурса в номинации «Лучший радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ» стала руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко. Награду за лучший видеоматериал получила журналист и выпускающий редактор телеканала «ТИВИСИ» Анастасия Шумилова.

Журналист и выпускающий редактор телеканала «ТИВИСИ» Анастасия Шумилова

Напомним, ранее итоги ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области 2022» были подведены в правительстве региона. Участие в нем приняли больше 200 человек со всех уголков Приангарья. Сотрудники «Комсомольской правды» в Иркутске стали лауреатами и победителями сразу в шести номинациях. Социальные сети «КП» впервые были признаны лучшими. В прошлом году жюри включили их в тройку лауреатов.