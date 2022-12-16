Отключение отопления в Иркутске 17 декабря Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 19 декабря анонсировал оператор теплосетей города. Причиной стали плановые ремонтные работы, которые нужны для профилактики аварийности в сетях. За последний месяц произошло две крупные коммунальные аварии - в поселке Артемовский и в Центральном районе Братска.

Отключение отопления в Иркутске 19 декабря: адреса, сроки

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Звездинская, 26, Салацкого, 6, Розы Люксембург, 195 и Карла Маркса, 51. По улице Байкальская, 295/12 и 291б ремонт проведет ООО «Иркутская теплосетевая компания», - рассказали в компании.

Таким образом, отключение отопления в Иркутске 19 декабря затронет улицы сразу четырех округов города: Ленинский, Октябрьский, Правобережный и Свердловский. Конечно, перебои с теплом будут не по всей территории округов, а лишь в нескольких десятках домов.

Например, отключение затронет улицы Звездинскую, Розы Люксембург, Грибоедова, Карла Маркса, Байкальскую и другие. Точные адреса и время отключения можно посмотреть в таблице, предоставленной оператором теплосетей.