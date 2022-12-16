Новое деревообрабатывающее производство появится в Тулуне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тулуне планируют запустить новое деревообрабатывающее предприятие. На нем будут производить пиломатериалов, OSB плиты и пеллеты, - рассказали в правительстве региона.

- В мае инвестор обратился в министерство лесного комплекса Иркутской области для подбора участков под реализацию инвестпроекта. На сегодня согласован перечень лесных участков, они зарезервированы для компании, - рассказал министр лесного комплекса Владимир Читоркин.

15 декабря реализацию инвестпроектов в лесной сфере рассмотрели на совещании в областном правительстве. Поддержку получили два проекта.

Так, в Тулуне инвестор собирается вложить в новое деревообрабатывающее производство 7,5 млрд рублей. На предприятии создадут тысячу новых рабочих мест.

Второй проект предполагает строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске. Объем финансирования проекта составляет 110,9 млрд рублей. Там также смогут найти работу более тысячи человек.