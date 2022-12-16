Экс-чиновница пойдет под суд за подлог на 2,7 млн рублей в Иркутской области

Прокуратура утвердила обвинение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутском районе бывшая чиновница отправится под суд за несколько должностных преступлений, которые она совершила в рамках национального проекта. Во время оборудования нового спортивного комплекса в поселке Плишкино она закрыла глаза на то, что спортивное оборудование не установили в срок. Об этом сообщает прокуратура Приангарья.

- В 2021 году обвиняемая, являясь руководителем муниципального учреждения культуры, подписала фиктивные акты приемки по контракту на поставку технологического оборудования в спортивно-оздоровительный комплекс в Плишкино. Фактически оборудование не было поставлено к установленному сроку, - объяснили ситуацию в надзорном ведомстве.

На основании фиктивных документов деньги подрядчику выплатили. А с несуществующим оборудованием решили вопрос так: сибирячка подписала фиктивный контракт на его хранение. В итоге, ущерб для государства составил 2,7 миллиона рублей.

Прокуратура уже утвердила обвинение и отправила дело в суд. Там его рассмотрят по существу и вынесут приговор.

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