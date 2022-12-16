Три человека экипажа находились на борту вертолета, загоревшегося в Улан-Удэ

Пожар тушат. Фото: Телекомпания АТВ

16 декабря в Улан-Удэ произошло крушение вертолета, после которого возник пожар. В правительстве Бурятии сообщили, что падение произошло на территории аэропорта "Байкал", машина прилетела из аэродрома Восточный. По предварительным данным, на борту был только экипаж из трех человек.

- Тушение производится силами аэропорта и МЧС по республике Бурятия. Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли, - написал в официальном ТГ-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

На месте работают спасательные службы. Очевидцы случившегося в соцсетях делятся фотографиями столба черного дыма, поднявшегося в небе над столицей Бурятии.

Известно, что вертолет произвели на местном авиационном заводе, он только готовился к поставке и еще не использовался для регулярных перелетов.