56 предупреждений из-за плохой уборки дворов получили управляющие компании Иркутска

За сутки в Иркутске выпало 10% от месячной нормы осадков Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Октябрьском округе Иркутска проводят проверки качества уборки дворов у многоэтажек. Ответственность за уборку снега и льда на этих территориях несут управляющие компании, городская техника счищает снег именно с проезжих частей и тротуаров. По итогу проверки специалисты выписали 56 предостережений для компаний. Об этом сообщает администрация областного центра.

- Основные замечания - неудовлетворительная очистка пешеходных дорожек, крылец и в целом дворовой территории. Помимо этого, обращалось внимание на уборку в местах накопления твердых бытовых отходов, - рассказали в мэрии.

Нарушения выявили по улицам Иркутской 30-й Дивизии, Красноказачьей, Красных Мадьяр, Советской, Аэрофлотской и других. Уже сейчас большинство проблем устранили, но рейды все еще продолжаются.

Напомним, за сутки в Иркутске выпало 10% осадков от месячной нормы - снегопады не прекращаются. Во время уборки вывезли 300 тонн снега.

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