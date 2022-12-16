Рекордный урожай зерна за последние 30 лет собрали в 2022 году в Иркутской области

Урожайность составила 22,8 центнера на гектар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Иркутской области в 2022 году собрали 919 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур - это абсолютный рекорд для региона за последние 30 лет. Урожайность достигла 22,8 центнера на гектар. Также сильно улучшили показатели сбора технических культур, таких как рапс и лен. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Урожай рапса, льна кудряша, горчицы больше прошлого года на 43,5 тысячи тонн или на 46%. С полей области собрано 137,7 тысячи тонн этих культур. Валовый сбор картофеля составил 347,7 тысячи тонн. Производство овощей открытого грунта- 93,8 тысячи тонн, - рассказали в пресс-службе.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков завил, что в 2023 году посевную площадь хотят увеличить. Аграрии должны будут выращивать еще больше овощей, картофеля и зерна.