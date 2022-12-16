Следователи завели уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Погибли три человека. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Ми-8 в столице Бурятии 16 декабря 2022 года. Катастрофа произошла в аэропорту "Байкал", вертолет разбился и загорелся. Спасатели сразу прибыли на место происшествия. Оказалось, что на борту были 3 человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". На место происшествия выехали опытные следовали и криминалисты, - рассказали в ведомстве.

Весь экипаж погиб. Есть несколько версий произошедшего, одна из которых - ошибка пилотирования. Также глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился выплатить по 1 миллиону рублей семьям каждого из погибших. Авиазавод, на котором собирали вертолет, тоже окажет материальную поддержку.

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