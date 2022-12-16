Четыре школы возведут по нацпроекту "Образование" в 2023 году в Иркутской области

Две из них появятся в Икрутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области в 2023 году планируют построить четыре новые большие школы. Их возведут в Иркутске, Маркова и Братске. Здесь есть нехватка мест в образовательных учреждениях. Об этом заявил губернатор Приангарья в официальном ТГ-канале.

- Кроме того, завершим строительство зданий для начальных классов школ № 75, № 57 и № 53 в Иркутске, а также школу-сад в поселке Евдокимова Тулунского района и школу в Тулуне на улице Заречной, - добавил политик.

Работы проведут на деньги, выделенные по нацпроекту "Образование". Также Приангарье стало лидеров в Сибирском федеральном округе по количеству объектов, которые построили по программе "Модернизация школьных систем образования" - она подразумевает проведение капитального ремонта в школах.

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