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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:24

Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко победила в конкурсе от мэрии города

Она стала лидером в номинации «Лучший радиопроект»
Дарья БОЛЕСОВА
Недавно Наталья Кравченко получила еще одну награду, на этот раз от Заксобрания региона

Недавно Наталья Кравченко получила еще одну награду, на этот раз от Заксобрания региона

16 декабря в администрации Иркутска подвели итоги конкурса «Золотая запятая», который проводится уже пятнадцатый раз. Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко стала победителем в одной из номинаций - «Лучший радиопроект». Городские власти высоко оценили ее профессионализм. Об этом сообщает администрация города.

- Оценка работ происходила в два этапа. Сначала экспертный совет, в состав которого вошли все главные редактора и руководители средств массовой информации Иркутска, электронным голосованием определял финалистов. Также экспертный совет предлагал кандидатуры на звание «Мэтр журналистики», - рассказали в мэрии.

Ранее Наталья Кравченко взяла приз от Законодательного собрания региона в номинации «Лучший журналистский видео- и радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ».