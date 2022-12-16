Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко победила в конкурсе от мэрии города

Недавно Наталья Кравченко получила еще одну награду, на этот раз от Заксобрания региона

16 декабря в администрации Иркутска подвели итоги конкурса «Золотая запятая», который проводится уже пятнадцатый раз. Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко стала победителем в одной из номинаций - «Лучший радиопроект». Городские власти высоко оценили ее профессионализм. Об этом сообщает администрация города.

- Оценка работ происходила в два этапа. Сначала экспертный совет, в состав которого вошли все главные редактора и руководители средств массовой информации Иркутска, электронным голосованием определял финалистов. Также экспертный совет предлагал кандидатуры на звание «Мэтр журналистики», - рассказали в мэрии.

Ранее Наталья Кравченко взяла приз от Законодательного собрания региона в номинации «Лучший журналистский видео- и радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ».