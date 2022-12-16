Помощника мошенников, обманувшего пенсионерок, задержала полиция Иркутска

24-летний сибиряк специально переехал в областной центр, чтобы обманывать людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области задержали молодого человека, который был помощником мошенников - таких называют "дроперами". Он был курьером, который забирает деньги у пенсионеров и перевозил их преступникам, а с этого брал процент. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- Потерпевшим поступал звонок от якобы родственника, который сообщал, что стал виновником аварии. Чтобы решить так называемую проблему, не доводя до уголовного дела, требовалось оплатить лечение пострадавших. Соглашаясь помочь «близкому человеку» бабушки передавали курьеру все имеющиеся сбережения. Суммарно иркутянки отдали преступникам более 600 тысяч рублей, - объяснили в ведомстве.

24-летнего дропера допрашивают, чтобы установить личности основных "организаторов" преступлений. Известно, что координаторы потребовали у сибиряка переехать в Иркутск.

Напомним, к новогодним праздникам телефонные мошенники обычно активизируются: сообщают о хищении средств, о ДТП и других якобы произошедших бедах.

Граждан, что-либо знающих о деятельности указанного лица, полиция просит обращаться по телефону (3952) 21-68-05 или 02.