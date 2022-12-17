Ограничение движения для большегрузов ввели на трассе «Байкал» из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье дорожные службы работают над устранением последствий снегопада. Особенное внимание уделено федеральной трассе Р-258 «Байкал». Чтобы не осложнять ситуацию и избежать аварий, в Слюдянском районе ограничено движение для большегрузов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Синоптики предупреждают, снег будет идти в районе в районе 85 километра трассы, где действуют ограничения, в течение всего дня. Закончатся осадки лишь поздним вечером.

Напомним, ранее «КП-Иркутск» рассказывала о прогнозе погоды на Новогоднюю ночь 2023. Каждый празднует по-своему - кто дома, за столом с оливье и «Иронией судьбы» по телевизору, кто едет в центр города, погулять возле главной елки, кто отправляется на горки и катки… Ждать ли мороз, метели и ветер?

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