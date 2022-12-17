500 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за ночь Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Во всех районах Иркутска круглосуточно расчищают дороги, тротуары, остановки и лестницы. Только за минувшую ночь с улиц города вывезли 500 тонн снег. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В первую очередь проводим разметание и противогололедную обработку. На очистке магистральных дорог, мостов и подходов к ним задействовано более 60 единиц специализированной техники и 200 человек, - рассказал исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

В работе задействованы комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторные щетки, автогрейдеры, самосвалы и тротуароуборочные комплексы.

Напомним, непогода осложнила движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Чтобы не осложнять ситуацию и избежать аварий, на 85 километре дороги ограничен выезд для большегрузов. По данным синоптиков, снегопад в Слюдянском районе продлится до позднего вечера.