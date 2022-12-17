Жительница Ангарска отдала аферистам почти 1,5 млн рублей, пытаясь заработать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ангарска мечтала о легком заработке, но осталась у разбитого корыта и с огромными долгами. 68-летняя женщина изучала Интернет в поисках подработки с хорошим доходом, мечтая купить сыну квартиру. На одном из сайтов она нашла предложение о торговле криптовалютой и заинтересовавшись, оставила свой номер для обратной связи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя несколько дней ей позвонили лжеброкеры, которые рассказали о правилах инвестирования и предложил начать с небольшой суммы, - рассказали в ведомстве.

Ради мечты о квадратных метрах для сына женщина вложила в дело все сбережения и взяла в кредит 300 тысяч рублей. Но когда пенсионерка захотела вывести заработок и сообщила об этом «кураторам», ее профиль заблокировали, а счет перестал быть доступным. Только тогда сибирячка поняла, что совершила большую ошибку.