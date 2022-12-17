Иркутская область за девять месяцев 2022 года нарастила экспорт на 17,7% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Приангарье увеличило экспорт на 17,7% за девять месяцев 2022 года. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев во время рабочей встречи в Москве с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной.

- Таких показателей удалось достичь благодаря совместной работе Российского экспортного центра и правительства региона. Более 65 компаний-экспортеров Иркутской области воспользовались мерами поддержки РЭЦ в 2022 году, - отметил глава региона. - При этом наблюдается увеличение поставок в Китай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и Монголию.

Также сторонами был запланирован совместный выезд делегации представителей правительства Иркутской области и экспортного центра в Монголию для деловых переговоров.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что при предъявлении российского паспорта в Монголии предлагают скидки в отелях, ресторанах и магазинах. Но чем заняться в Улан-Баторе зимой, и в какие магазины отправиться за выгодой и необычными вещами? Ответы на эти вопросы в материале «КП»-Иркутск».