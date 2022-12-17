Инспекторы ДПС работают в усиленном режиме из-за напряженной ситуации на трассе «Байкал» Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Снег осложнил движение сразу на двух участках федеральной трасы Р-258 «Байкал» - в Шелеховском и Слюдянском районах. Из-за напряженной ситуации и высокого риска возникновения аварий сотрудники дорожно-патрульной службы переведены на усиленный вариант патрулирования. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В связи с тем, что в ряде территорий Приангарья потеплело и выпал снег, на проезжей части образовалась гололедица, - отмечают в ведомстве. - Во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий

Напомним, во всех районах Иркутска круглосуточно расчищают дороги, тротуары, остановки и лестницы. Только за минувшую ночь с улиц города вывезли 500 тонн снег. Дорожные службы работают в усиленном режиме. в первую очередь проводятся разметание и противогололедная обработка. На очистке магистральных дорог, мостов и подходов к ним задействовано более 60 единиц специализированной техники и 200 человек.