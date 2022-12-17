Семибалльные пробки сковали Иркутска днем 17 декабря из-за снегопада

Несмотря на выходной в столице Приангарья образовались серьезные заторы на дорогах. Виной всему снегопад. Несмотря на то, что спецтехника работает круглосуточно, ситуация остается напряженной. Иркутяне вынуждены терять время в пробках. На 13:50 сервис "Яндекс.Пробки" оценил их на семь баллов.

Движение осложнено на улице Маяковского и пересекающимися с ней Спортивном переулке и улице Гоголя. Также медленно движутся ряды автомобилей по Джамбула. Осторожнее водителей просят быть на перекрестках у БГУ и 130-го квартала, а также на пересечении улиц Ушаковской и Баррикад. Из-за большого количества машин повышен риск аварий. Многокилометровые заторы образовались на Тимирязева, Карла Либкнехта, Партизанской, Советской и Декабрьских Событий. На Ширямова причиной пробки стало ДТП в правом ряду.

Согласно данным сервиса, ситуация на дорогах Иркутска разрешится к вечеру сегодняшнего дня. В воскресенье ожидается намного меньше пробок, чем накануне.