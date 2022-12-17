До 1 года колонии грозит жителю Ангарска за попытку откупиться от инспектора ГИБДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителю Ангарска грозит до 200 тысяч рублей и до 1 года лишения свободы за попытку откупиться от инспектора ГИБДД. По версии следствия, 4 декабря недалеко от дома по адресу улицы Ворошилова 2А полицейскими была замечена белая иномарка. Водителя попросили припарковать автомобиль. Было понятно, что 35-летний мужчина пьян, к тому же он был лишен водительских прав. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и Восточного межрегионального СУТ на транспорте СК России.

- Подозреваемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем без прав и отказ от прохождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, дал взятку старшему инспектору ДПС ОРДПС ГИБДД УМВД России Ангарскому городскому округу в размере 5000 рублей, - рассказали в ведомствах.

Инспекторы доложил о взятке своему руководству, после чего хмельного водителя задержали оперативники.

Напомним, в Чите на скамье подсудимых вскоре встретятся сотрудники одной из частных медицинских клиник. Акушера-гинеколога, главного врача, а также врача анестезиолога-реаниматолога обвиняют в проведении более 40 незаконных абортов. По вине горе-медиков едва не погибла женщина. Пострадавшая никогда не сможет иметь детей.

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