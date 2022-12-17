Морозы до -37 градусов ожидаются в Иркутской области в воскресенье, 18 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 декабря на севере Приангарья ожидаются морозы до -37 градусов. Днем температура в Катангском районе поднимется до -27...33 градусов. По области синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег, ветер с порывами до 12 м/с. Столбик термометра упадет до -24 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- В Иркутске ночью выпадет слабый снег, днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, температура ночью -19... -21 градусов, днем -11...-13, - говорят метеорологи.

Напомним, в Иркутской области дорожные службы работают над устранением последствий снегопада. Особенное внимание уделено федеральной трассе Р-258 «Байкал». Чтобы не осложнять ситуацию и избежать аварий, в Слюдянском районе ограничено движение для большегрузов. Тем временем в Иркутске дороги сковали километровые пробки.